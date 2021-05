Nova variante indiana colocou o país inteiro em alerta, pois se dissemina mais rápido; Votuporanga adota novo protocolo sanitário

publicado em 25/05/2021

A secretária de Saúde, Ivonete Félix, disse que a cidade já está se preparando para encarar a 3ª onda da pandemia (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Uma nova onda da Covid-19 já preocupa a Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga. Após receber um alerta do Departamento Regional de Saúde, a Pasta já se prepara para encarar a chamada terceira onda, inclusive, com a chegada da nova variante indiana do vírus, que já foi identificada em alguns estados no Brasil.

Para evitar que essa nova onda seja tão fatal como a de março, a Secretaria da Saúde afirmou que o Estado propôs duas ações em especial para que as cidades realizem: monitoramento e rastreamento dos casos suspeitos, positivos e, principalmente, dos comunicantes, que são todas as pessoas que tiveram contato com os infectados; e testagem em massa da população.

“Votuporanga já realiza o monitoramento dos suspeitos e positivos e passará a rastrear também os contatos dessas pessoas seguindo critérios rigorosos apontados pela Secretaria de Estado da Saúde”, disse a Pasta, em nota.

Segundo a secretária da Saúde, Ivonete Félix, essas ações provavelmente irão desencadear outras que deverão envolver não só o Poder Público como também o Judiciário, a Polícia e toda a sociedade civil.

“Precisamos nos mobilizar para enfrentar mais uma fase dura que provavelmente iremos passar. Toda a sociedade precisa ter em mente que os recursos e os leitos são finitos, e que a intensidade dessa nova onda depende diretamente das nossas atitudes. Portanto, é válido sempre reforçar que não devemos participar nem promover qualquer tipo de aglomeração, por menor que seja; temos que manter as medidas de segurança como uso de máscara o tempo todo, higienização de mãos e distanciamento”, completou.

Variante

A variante indiana do coronavírus, chamada de B.1.617, foi registrada pela primeira vez na Índia em outubro do ano passado. Com a explosão de casos na Índia e sua disseminação no Reino Unido, ela passou a preocupar o mundo. Isso ocorreu, segundo os infectologistas, porque provavelmente a variante se tornou mais transmissível após mutações sofridas desde a sua descoberta.

Assim como as variantes descobertas no Brasil (P.1), Reino Unido (B.1.1.7) e África do Sul (B.1351), a variante indiana apresenta uma modificação na proteína que fica na superfície do vírus, responsável por se conectar aos receptores das células humanas e dar início à infecção.