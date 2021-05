Ionice Maria da Silva atua há 33 anos no hospital e ganhou reconhecimento profissional do clube de serviço, em uma noite especial

publicado em 24/05/2021

Em uma cerimônia on-line, ela recebeu uma justa homenagem e ganhou um quadro, flores e uma cesta de café da manhã (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Há 33 anos, a auxiliar de limpeza Ionice Maria da Silva tem a Santa Casa de Votuporanga como seu segundo lar. Em toda sua trajetória na instituição, foram muitas histórias, amizades e vínculos formados. Na quarta-feira (19), Ionice foi protagonista de uma noite especial do Rotary Club Novas Gerações.A colaboradora do Hospital conquistou o reconhecimento profissional junto ao clube, presidido por Lucimar Fantini Albarello. Em uma cerimônia on-line, ela recebeu uma justa homenagem e ganhou um quadro, flores e uma cesta de café da manhã, entregues em sua casa pelo seu filho Renan.A noite foi prestigiada pelo provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana e pela supervisora de área de apoio, Carla Angélica Cândido, além de dezenas de companheiros do clube.Lucimar ressaltou a ação. “A iniciativa busca valorizar pessoas que se destacam pelos serviços prestados em prol à população. São profissionais que tratam os demais com carinho e que são do bem”, contou.Ionice foi selecionada, para representar as equipes da linha de frente da Covid-19. “Sabemos de todas as dificuldades desta pandemia e pensamos em prestigiar cada um de vocês. Ionice foi indicada, pelo perfil profissional e 33 anos de dedicação”, disse a presidente do Rotary.A homenageada ficou muito emocionada. “Quando soube da iniciativa, fiquei com vergonha, mas muito feliz. A Santa Casa é meu segundo lar. Em 33 anos, vi muitos amigos saírem, mas também ganhei novos colegas. Aposentei há dois anos e não tenho intenção de ir embora. Obrigada pela homenagem”, disse.O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, parabenizou Rotary pela iniciativa. “É extremamente gratificante prestigiar uma cerimônia em que nossos colaboradores são reconhecidos profissionalmente. Ionice é um exemplo de pessoa dedicada, que ama o que faz, muito gentil e alegre, representando muito bem nossas equipes. Agradeço o Rotary Novas Gerações pelo gesto”, concluiu.