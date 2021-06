Votuporanga aplica, em média, 228 doses de imunizantes por dia o que, segundo o estudo, prolongaria a vacinação por quase dois anos

publicado em 31/05/2021

Vacinação segue com base nos públicos preconizados pelo Ministério da Saúde e a disponibilização de doses (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brDia 17 de dezembro de 2022. É só nesta data que, seguindo o ritmo atual, Votuporanga deve concluir a vacinação de toda a população contra a Covid-19. É o que aponta um estudo da USP, por meio do Cemeai (Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria), com sede no ICMC (Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação).De acordo com o estudo, que foi desenvolvido por pesquisadores de grandes universidades brasileiras e criou um modelo matemático que fornece previsões de quando a vacinação contra a Covid-19 será concluída em cada município, Votuporanga aplica, em média, 228 doses de imunizante por dia, sendo 144 primeiras doses e 84 segundas doses diárias.O sistema utiliza os dados disponibilizados pelo Governo Federal para obter o ritmo da vacinação em cada cidade e, com isso, projetar quando toda a população já terá recebido todas as doses necessárias do imunizante.Nos cálculos, é considerado o ritmo de vacinação dos últimos 30 dias. A previsão é atualizada de acordo com a chegada de novas vacinas, o aumento ou a diminuição do ritmo de vacinação e outros critérios que impactam na aplicação do imunizante.O levantamento revela ainda que a maior cobertura vacinal no município, até o momento, está entre os idosos de 70 a 74 anos, onde 2.721pessoas já estão totalmente imunizadas (duas doses), em seguida vem os idosos acima de 80 anos, onde 2.152 pessoas já foram vacinadas com as duas doses, e depois os de 75 a 79 anos (1.986 já imunizados).Por fim, os dados do estudo revelam que apenas 11,6% da população de Votuporanga já está completamente vacinada, e 8,48% tomou a primeira dose. Isso quer dizer que ainda resta 79,9% dos moradores para serem vacinados.