Vacinas estão disponíveis nos quatro postos volantes, das 8h às 14h

publicado em 03/05/2021

Com novas doses de vacina contra a Covid-19 Votuporanga antecipa o início da campanha para idosos de 62 anos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga recebeu no início da manhã desta segunda-feira (3), novas doses de vacina contra a Covid-19 e, com isso, antecipou o início da campanha para idosos de 62 anos. Portanto, os quatro postos volantes já estão abastecidos com as doses para este público e funcionam das 8h às 14h. Para receber a vacina, as pessoas devem apresentar comprovante de endereço, documento de identificação com foto, CPF e cartão SUS (Sistema Único de Saúde).Confira onde estão os postos volantes: Associação Antialcoólica, Rua Padre Izidoro, 1999, bairro Chácara das Paineiras; Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), Rua Pernambuco, 1736, bairro Vila Muniz, próximo ao CSU; Centro de Convivência do Idoso, Rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4236, no cruzamento com a Rua Rio Grande, bairro Vila Paes; Capela Santo Expedito, Rua Nicolau Pignatari, 2971, no cruzamento com a Avenida Pedro Madrid Sanches, bairro Colinas. O horário de atendimento dos postos é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.Na terça-feira (4/5), os idosos de 61 anos podem se vacinar e, na quarta-feira (5/5), será o dia de início de quem tem 60 anos. O escalonamento foi feito para evitar aglomerações nos postos volantes, já que mais de 3 mil pessoas estão nesta faixa etária de 60 a 62 anos. “Orientamos a todos que, na medida do possível, evitem ir aos postos volantes nos horários de maior fluxo que normalmente tem sido nas primeiras horas do dia. Sabemos que todos querem se vacinar. O município recebeu 100% das doses para esta faixa etária, por isso, temos vacina para todos os votuporanguenses com idade entre 60 e 62 anos. Pedimos também que todos se atentem aos documentos obrigatórios para receber a vacina como, por exemplo, o comprovante de residência”, explicou a secretária da Saúde, Ivonete Félix.Também podem procurar pelo imunizante, pessoas com 68 anos ou mais que já estão no prazo para receber a segunda dose, além dos profissionais de saúde que tomaram a primeira dose da Astrazeneca há 84 dias. Para a segunda dose, também é obrigatória a apresentação do cartão de comprovação da primeira dose.Importante ressaltar que Votuporanga participa da campanha “Vacina Contra a Fome”, portanto, quem for se vacinar, pode colaborar com as famílias que mais precisam doando caixinha de leite. O Fundo Social de Solidariedade repassa as arrecadações para entidades que cuidam dessas famílias em Votuporanga.