Iniciativa busca imunizar quem já ultrapassou os prazos de 28 dias para a vacina do Butantan e de 12 semanas para a da Fiocruz/Astrazeneca

publicado em 31/05/2021

Deverão ser vacinadas as pessoas que estão com mais de 28 dias atrasados com relação a doses da Vacina do Butantan e mais de 12 semanas do imunizante da Fiocruz/Astrazeneca (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Governo de SP promove no próximo sábado (5) um Dia D para a aplicação da segunda dose da vacina contra Covid-19 que está atrasada. A iniciativa, em parceria com municípios, quer vacinar mais de 500 mil pessoas que não completaram o seu esquema vacinal.Mais de 5 mil pontos de vacinação no estado estarão abertos das 7 às 18h para a aplicação exclusivamente da segunda dose. Deverão ser vacinadas as pessoas que estão com mais de 28 dias atrasados com relação a doses da Vacina do Butantan e mais de 12 semanas do imunizante da Fiocruz/Astrazeneca.“É fundamental que as pessoas busquem os postos de vacinação para tomar a segunda dose. Esta será uma grande mobilização com todos os municípios para buscar as pessoas que ultrapassaram o prazo de tomar a dose dois da vacina. A pessoa só estará totalmente protegida após as duas doses dos imunizantes”, afirma a Coordenadora do Programa Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula.A Secretaria de Estado da Saúde ainda disponibilizará um recurso (etapas) para os profissionais de saúde dos municípios, para que todos possam abrir suas unidades e ter uma equipe completa para a vacinação da população.Levantamento da Secretaria de Estado da Saúde desta quinta-feira (28), aponta que 501.693 pessoas que já receberam a primeira dose dos imunizantes estão com a segunda dose atrasada. O total inclui 212.403 pessoas que não tomaram a vacina da Fiocruz/Astrazeneca e outros 289.290 referentes à vacina do Butantan (Coronavac).Do total de pessoas que não tomaram as doses da Fiocruz/Astrazeneca, 80% são idosos de 80 a 89 anos de idade. O restante do público são profissionais de saúde.Com base nas estatísticas populacionais previstas pelo Ministério da Saúde para cada faixa etária ou público específico, o Governo de São Paulo define as remessas de doses necessárias para uma das 645 cidades avançar em cada etapa da campanha. Os quantitativos de primeira e segunda dose são idênticos, realizados em duas entregas diferentes para que o município realize a aplicação e conclua a imunização das pessoas.Ainda assim, a pasta encaminhou na semana passada 279.815 doses extras de Vacina do Butantan para cerca de 500 cidades. Os imunizantes são exclusivos para a aplicação de segunda dose. Este número foi informado à pasta estadual pelas próprias prefeituras, em consulta realizada aos 645 municípios pelo Cosems (Conselho de Secretários Municipais de Saúde) na última semana.*Governo de São Paulo