O isolamento social causado pela pandemia primeiro diminuiu o número de doações e agora zerou o estoque na Unidade do município

publicado em 01/05/2021

A doação de sangue pode ajudar a salvar vidas em cirurgias de grande porte e em transfusão para pacientes com doenças crônicas (Foto: Santa Casa de Campo Grande)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brUma das consequências das mudanças trazidas pela pandemia em Votuporanga foi a redução de doações de sangue. Agora, a Unidade de Coleta do Município informou que seu estoque está zerado.Por isso, a responsável pela Unidade, que preferiu não se identificar, ressaltou, em entrevista ao jornal, a importância de doar sangue, principalmente agora."O sangue é insubstituível. É algo que a gente precisa da solidariedade e do amor ao próximo. Hoje, uma doação de sangue salva [as pessoas de] mais de 80 tipos de doença", disse ela.De acordo com a Prefeitura, a doação de sangue também pode ajudar a salvar vidas em cirurgias de grande porte e em transfusão para pacientes com doenças crônicas.A Agência Transfusional da Santa Casa de Votuporanga também sentiu o impacto da pandemia do coronavírus.Atualmente, o consumo mensal varia entre 280 a 350 bolsas de sangue. A quantidade é um pouco menor, comparado a outros anos, em que eram realizadas, em média, 450 transfusões por mês.A médica hematologista e hemoterapeuta, Dra. Ilmeida Tonini de Oliveira, ressaltou que a utilização de bolsas é irregular e tem oscilações. “Na pandemia, reduz o consumo mais programado, aumentando uma demanda inesperada. As transfusões, atualmente, estão direcionadas mais para traumas e acidentes, seguidos pela Covid-19 e as rotinas clínicas”, disse.A hematologista também ressaltou que o estoque da agência está baixo atualmente. “O sangue é um produto totalmente humano. Sem doação, não existe transfusão. Com a pandemia, nossos voluntários também adoeceram, além do medo de ajudar, de ir até a Unidade de Coleta. Mais do que nunca, precisamos desta corrente de solidariedade”, enfatizou.Para ser doador de sangue, é preciso estar bem de saúde; ter idade entre 16 a 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados dos responsáveis); o homem deve pesar mais de 50kg e a mulher mais de 55kg. A primeira doação deve ser antes dos 60 anos.Para doar, é necessário comparecer diretamente na Unidade, portando documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo território nacional.A Unidade de Coleta de Sangue está anexa ao Hospital "Fortunata Germano Pozzobon", o “Mini Hospital”, na rua Antônio Galera Lopes, esquina com a Antônio Serafim de Queiroz, na Zona Norte.Além das quintas-feiras, das 8h às 11h, os interessados podem doar às terças-feiras, das 15h às 18h, e todo primeiro sábado do mês, exceto feriados, das 8h às 11h, mediante agendamento prévio. Mais informações pelos números (17) 3423-2986 e (17) 9 8116-7145.A Unidade segue em funcionamento mesmo durante a pandemia e, de acordo com a Administração, adotando todas as normas de segurança para a coleta."Aqui nós estamos totalmente equipados em relação à Covid. É tudo separado. Estamos seguindo todos aqueles protocolos. Não tem perigo. É seguro vir fazer a doação de sangue", garantiu a responsável pela Unidade de Coleta.As medidas de higienização foram intensificadas e o local também disponibiliza álcool em gel em vários pontos. Além disso, a utilização de máscaras por parte dos funcionários e doadores é obrigatória.