Profissionais podem atuar de maneira preventiva, durante a internação no hospital e na reabilitação dos pacientes

publicado em 21/05/2021

Dr. Marinho Alves de Lima Neto explicou como a acupuntura e fisioterapia podem auxiliar o tratamento da Covid-19 (Fotos: A Cidade e Santa Casa de Votuporanga)

Da redaçãoUma das quase inúmeras consequências da pandemia do coronavírus foi o crescimento da demanda por acupuntura e fisioterapia. Isso porque no ano passado descobriu-se que as áreas são aliadas ao tratamento da Covid-19, não só no "pós-doença", mas durante todo o processo.Os profissionais que trabalham nessas áreas podem atuar de maneira preventiva, isto é, antes da contaminação pelo coronavírus; durante a internação no hospital e na reabilitação dos pacientes.Apesar disso, o dr. Marinho Alves de Lima Neto, acupunturista e fisioterapeuta de Votuporanga, ressaltou que as áreas são distintas uma da outra."Acupuntura e fisioterapia são coisas separadas. Um trabalha o campo de energia da pessoa e o outro matéria física e o outro trabalha", explicou o dr. Neto.A acupuntura, por meio do estímulo de agulhas e outros instrumentos, produz uma série de reações locais e sistêmicas, resultando no alívio de sintomas de forma progressiva ou imediata.Atuando no sistema nervoso, as agulhas liberam substâncias como serotonina, dopamina e endorfina em várias regiões do cérebro, o que causa bem-estar e relaxamento mental e físico.É assim que a atividade consegue o equilíbrio no "campo energético" da pessoa, o que pode ajudar tanto no antes quanto no durante e após a doença, conforme explicou o dr. Neto. "Na acupuntura, você vê onde está o desequilíbrio energético da pessoa e faz o equilíbrio, para que ela fique mais resistente", disse.A prática auxilia de forma preventiva, com exercícios que ajudam até na manutenção do pulmão de pessoas não infectadas. Isso contribui para que elas não desenvolvam quadros clínicos graves, caso contraiam o vírus.O fisioterapeuta também atua quando o paciente está com a doença e hospitalizado. O especialista pode incentivar caminhadas pelo quarto ou realizar atividades respiratórias, caso o paciente consiga realizá-las, além de promover a prática de exercícios motores numa pessoa já acamada.Como a Covid-19 atinge diversos órgãos, as sequelas também são variadas. O coronavírus tem essa característica de se comportar, em cada pessoa, de uma forma. Por isso, o tratamento pós-Covid depende da evolução da doença na pessoa."A fisioterapia ajuda porque vai trabalhar a musculatura. As vezes a pessoa ficou muito parada, dependendo de quanto tempo ficou com Covid, então tem que ativar os órgãos. A fisioterapia ajuda o paciente a recuperar a força do corpo", disse o fisioterapeuta.O dr. Marinho Alves de Lima Neto atende na Fisioclínica, que oferece fisioterapia, osteopatia, acupuntura, reprogramação biológica, Jin Shin Jyutsu, cura prânica e irisdiagnose. A clínica fica na rua 7 de Setembro, nº3834, na Chácara das Paineiras. O número para contato é o (17) 99147-9989.