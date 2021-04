Beneficiários podem entrar em contato via e-mail ou WhatsApp, com conforto, praticidade e sem precisar ir até a sede do plano

publicado em 01/04/2021

Plano de saúde também alerta para que colaboradores e clientes evitem trazer acompanhantes na sede do plano (Imagem: Divulgação)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brPensando no conforto, praticidade e, principalmente, na segurança de todos e prevenção contra o coronavírus, o SanSaúde disponibilizou alguns serviços de forma on-line, evitando que os usuários se dirijam até a sede do plano.O setor de autorização de exames e procedimentos agora atende pelo e-mail autorizacao.web@sansaude.com.br e pelo WhatsApp (17) 3426-3000. Os beneficiários enviam os pedidos de exames e procedimentos, juntamente com a foto da carteirinha do SanSaúde. Em casos mais simples, a autorização ocorre em 30 minutos, com envio da guia – para impressão. Para solicitações mais complexas, o prazo é de cinco dias úteis.Além da autorização, os usuários podem entrar em contato com a Central do Atendimento pelo telefone (17) 3426-3000, com o Setor Comercial através do endereço eletrônico comercial2@sansaude.com.br e (17) 99125-0862 e no Setor Financeiro no contato@sansaude.com.br e (17) 99125-5815.A gestora do SanSaúde, Luana Romano, destacou as facilidades. “Desde o início da pandemia, nós nos adaptamos e inovamos com projetos on-line, a fim de garantir a segurança e a proteção de colaboradores, médicos e clientes. A tecnologia veio para nos conectar, aperfeiçoar e trazer agilidade nos processos. O nosso intuito é prevenir a disseminação da Covid-19, prezando sempre pela saúde e bem-estar dos pacientes”, disse.O plano de saúde também faz um alerta, visando pela saúde e segurança de todos, colaboradores e clientes, que evitem trazer acompanhantes na sede do plano, principalmente nas consultas.Salientamos que o acompanhante é um direito do paciente, mas neste momento, pedimos que tenham cautela para evitar aglomeração neste momento tão crítico e, que a presença dos acompanhantes aconteça somente quando for necessário.