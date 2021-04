A programação iniciou às 11h em um programa especial com a finalidade de arrecadar recursos para o tratamento de pacientes com Covid

publicado em 16/04/2021

A Cidade FM preparou uma programação especial para esta sexta-feira (16) com o objetivo de colaborar com a Santa Casa (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Cidade FM preparou uma programação especial para esta sexta-feira (16) em prol da Santa Casa de Votuporanga, que celebra seu 71º aniversário. Um programa especial iniciou às 11h com a finalidade de arrecadar recursos para o tratamento de pacientes com Covid-19 assistidos pelo hospital votuporanguense. Serão horas de solidariedade em uma ação que envolve toda a imprensa da cidade.Durante o Jornal da Cidade, audição jornalística de maior audiência no município, serão apresentadas entrevistas exclusivas, dados inéditos e um histórico do hospital que já salvou milhares de vidas ao longo de sua trajetória, com ainda mais intensidade nos últimos tempos, diante da pandemia do coronavírus.Ao mesmo tempo serão realizadas ações de arrecadação de fundos para o hospital, cuja meta de arrecadação é de R$ 230 mil, para a aquisição de dois respiradores que serão utilizados no tratamento de pacientes com Covid-19.“Todos nós já necessitamos ou ainda vamos precisar do atendimento na Santa Casa, então nada mais justo do que retribuir de alguma forma. Preparamos uma programação especial e vamos nos esforçar ao máximo, contando com o apoio dos nossos ouvintes e parceiros para arrecadarmos a maior quantia possível ”, disse Fábio Ferreira, diretor da Cidade FM e conselheiro da Santa Casa.A programação também será transmitida pelas redes sociais do Grupo Cidade de Comunicação, inclusive com o QR Code para que as pessoas possam doar por meio do Pix.A iniciativa faz parte da campanha “Imprensa em prol da Santa Casa de Votuporanga”, que visa arrecadar doações para a instituição, que é referência para 53 municípios da região. Durante todo o dia 16, empresas, pessoas físicas e grupos poderão fazer parte desta grande corrente do bem, que beneficiará milhares de pacientes.A ideia surgiu de uma campanha semelhante realizada por uma emissora de Jales, que conseguiu arrecadar mais de R$ 200 mil. Lá os recursos foram destinados à compra de capacetes Elmo, um equipamento experimental que, segundo estudos, reduz em 60% a necessidade de internação em leitos de UTI.Por aqui a meta oficial da campanha é alcançar R$ 230 mil, mas o objetivo é arrecadar muito mais, tendo em vista que Votuporanga é bem maior que Jales e sua população já é conhecida como muito solidária.As pessoas poderão colaborar de diferentes maneiras: pela conta do Hospital, por meio dos contatos da equipe de Captação de Recursos - Elisângela (17) 99633-4134 e Rosemir (17)99779-9928 e também via drive-thru para entrega de doações (alimentos, itens de higiene, equipamentos de proteção individual etc) das 8h às 18h, no Cinema, em frente à praça da Matriz.