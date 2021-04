Nos dias 1º e 2 de maio, um time de especialistas fica à disposição em prol do hospital votuporanguense

publicado em 29/04/2021

Evento vai trazer um time de especialistas, que ficará à disposição para bate-papo (Imagem: Divulgação)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA live “Aprenda e Ajude”, que será realizada no sábado (1º) e domingo (2), vai unir informação, tecnologia e solidariedade. Isso porque o evento vai trazer um time de especialistas, que ficará à disposição para bate-papo. Tudo em prol do hospital votuporanguense, referência em média e alta complexidades para 53 cidades da região noroeste, porque a live também vai arrecadar recursos.A programação terá início às 9h, se encerrando às 17h. Serão diferentes tópicos a serem discutidos: marketing digital; saúde, beleza e bem-estar; empreendedorismo e café, casa e organização.A iniciativa partiu de Fernanda Liévana, Augusto Malavazi e Pedro Pignatari, pensando em arrecadar recursos para o hospital. Durante toda a live, o público poderá destinar doações para a instituição.“Sabemos das necessidades da Santa Casa e pensamos em um evento voltado para o conhecimento. É o primeiro realizado neste formado em prol do hospital, com 100% da renda revertida para os pacientes. Estamos com muita expectativa para que seja um final de semana de muito resultado, especialmente para a Instituição que enfrenta a pandemia do coronavírus”, disse Fernanda.Os interessados poderão. Durante todo o final de semana, as contribuições poderão ser feitas para o pospital.Entre os palestrantes, estão: Fernanda, Augusto, Pedro, Juliano Bombom, Nathalia Nossi, Luisa Comar, Eliane Baltazar, Isa Fernandes, Tete Marão, Fernanda Demori, Bruna Calejon, Lenara Magossi e Daniela Liebana. Cada um terá 50 minutos para sua apresentação.“Estamos muito lisonjeados de sentir todo apoio destes profissionais, que cederam seu tempo, suas habilidades para uma justa causa. Nosso muito obrigada”, complementou Fernanda.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Fomos procurados por esses jovens Fernanda, Augusto e Pedro que estão organizando com muita dedicação esta live. É um formato inédito e voltado para conhecimento e entretenimento. Agradecemos o empenho e não temos dúvidas de que será um sucesso. Todo recurso será destinado para a manutenção de nossos atendimentos, com muita qualidade e humanização”, concluiu.