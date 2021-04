Instituto ainda vai seguir com entrega de doses na próxima semana, porque tem 2,5 milhões já prontas

publicado em 08/04/2021

Instituto também informou que cumprirá prazos estabelecidos nos contratos com o Ministério da Saúde, apesar do atraso (Foto: Amanda Perobelli/Reuters)

A produção da vacina Coronavac, utilizada contra a Covid-19, está temporariamente paralisada pelo Instituto Butantan por falta de matéria-prima, disseram à CNN três fontes com conhecimento do assunto.O Butantan ainda vai seguir com a entrega de vacinas na próxima semana, porque tem 2,5 milhões de doses já prontas aguardando o prazo do controle de qualidade.O instituto também informa que cumprirá os prazos estabelecidos nos contratos com o Ministério da Saúde, apesar do atraso na chega de insumos. O Butantan se comprometeu a entregar 46 milhões de doses até o fim de abril.Um novo carregamento de matéria-prima - o chamado IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) - estava previsto para chegar da China na próxima sexta-feira, dia 9 de abril, mas foi postergado. O atraso foi admitido pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), em coletiva de imprensa na quarta-feira (7).O insumo é fornecido pela parceira do Butantan na Coronavac, a chinesa Sinovac. O atraso da remessa foi provocado pela intensificação da campanha de vacinação na própria China. Até agora os chineses vinham exportando boa parte de suas vacinas porque estão com o contágio da Covid-19 controlado.Doria disse na coletiva que chegou a ligar para o embaixador chinês em Brasília, Yang Wanming. Dois dias atrás, o embaixador publicou na sua conta no Twitter uma mensagem sobre encontro com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e garantiu que a China seguiria mandando insumos ao Brasil.Agora, a previsão de chegada de 6 mil litros de IFA em São Paulo é no dia 15 de abril, suficientes para produzir 10 milhões de doses. O Butantan tenta antecipar essa data para retomar a produção. Uma fonte ouvida pela reportagem reforçou que “cada dia de produção de vacina conta” em meio a uma pandemia que está matando 4 mil brasileiros por dia.Procurado pela CNN, o Butantan não negou a paralisação da fábrica, mas frisou que, apesar do atraso na entrega do insumo, vai cumprir seus compromissos estabelecidos em contrato com o Ministério da Saúde.“O Instituto Butantan informa que é esperado para a próxima semana um novo carregamento de IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) de 6 mil litros, correspondentes a cerca de 10 milhões de doses da vacina contra o novo coronavírus.Com isso será possível cumprir integralmente o primeiro contrato com o Ministério da Saúde, totalizando a entrega de 46 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) até 30 de abril”, informou.Segundo dados do Sistema Único de Saúde (SUS), oito em cada 10 doses contra o novo coronavírus no Brasil até agora são da Coronavac. Desde janeiro, o instituto já entregou 38,2 milhões de doses - 22,7 milhões apenas em março.Também vem sendo aplicada no Brasil a vacina da AstraZeneca em parceria com a Fiocruz. O laboratório carioca, no entanto, teve dificuldades para engrenar a produção, mas anunciou nesta semana que conseguiu atingir 900 mil doses por dia.Para abril, a expectativa do Ministério da Saúde é que a maior parte das vacinas a serem utilizadas no país venham da AstraZeneca/Fiocruz. A previsão de entrega é de 18,9 milhões de doses pela Fiocruz e cerca de 10 milhões pelo Butantan.É importante ressaltar, no entanto, que o IFA da vacina envasada na Fiocruz também vem da China. Por enquanto não há informações de atrasos nessas entregas. De acordo com a Fiocruz, a entidade já tem IFA no país suficiente para manter a produção até meados de maio e aguarda nova remessa ainda neste mês.*Com informações da CNN Brasil