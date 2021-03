O país registrou 1.760 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas

publicado em 06/03/2021

Média móvel de mortes no Brasil nos últimos sete dias chegou a 1.423, a maior desde o começo da pandemia (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O consórcio de veículos de imprensa divulgou novo levantamento da situação da pandemia de coronavírus no Brasil a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde, consolidados às 20h de sexta-feira (5).O país registrou 1.760 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas - segundo dia de ligeira queda em relação aos dois recordes desde o início da pandemia, batidos na terça e quarta-feira - chegando ao total de 262.948 óbitos. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias chegou a 1.423, esta ainda em alta e com novo recorde - é a maior desde o começo da pandemia. A variação foi de 35% em comparação à média de 14 dias atrás, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença.Já são 44 dias seguidos com a média móvel de mortes acima da marca de 1 mil, 8 dias acima de 1,1 mil, e pelo sexto dia a marca aparece acima de 1,2 mil. Foram sete recordes seguidos de sábado até aqui. Veja a sequência da última semana na média móvel:- Sábado (27): 1.180 (recorde)- Domingo (28): 1.208 (recorde)- Segunda-feira (1º): 1.223 (recorde)- Terça-feira (2): 1.274 (recorde)- Quarta-feira (3): 1.332 (recorde)- Quinta-feira (4): 1.361 (recorde)- Sexta-feira (5): 1.423 (recorde)Em casos confirmados, desde o começo da pandemia 10.871.843 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 75.337 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 59.150 novos diagnósticos por dia -- o maior número registrado desde o começo da pandemia. Isso representa uma variação de 27% em relação aos casos registrados em duas semanas, o que indica tendência de alta também nos diagnósticos.Dezessete estados e o Distrito Federal estão com alta nas mortes: PR, RS, SC, SP, DF, GO, MS, MT, AC, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PI, RN e SE.- Total de mortes: 262.948- Registro de mortes em 24 horas: 1.760- Média de novas mortes nos últimos 7 dias: 1.423 (variação em 14 dias: +35%)- Total de casos confirmados: 10.871.843- Registro de casos confirmados em 24 horas: 75.337- Média de novos casos nos últimos 7 dias: 59.150 por dia (variação em 14 dias: +27%)- Subindo (17 estados mais o Distrito Federal): PR, RS, SC, SP, DF, GO, MS, MT, AC, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PI, RN e SE- Em estabilidade (8 estados): ES, MG, RJ, AP, PA, RO, RR e PE- Em queda (1 estado): AMEssa comparação leva em conta a média de mortes nos últimos 7 dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada duas semanas atrás.Vale ressaltar que há estados em que o baixo número médio de óbitos pode levar a grandes variações percentuais. Os dados de médias móveis são, em geral, em números decimais e arredondados para facilitar a apresentação dos dados.Balanço da vacinação contra Covid-19 desta sexta-feira (5) aponta que 7.941.173 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 3,75% da população brasileira.A segunda dose já foi aplicada em 2.611.071 pessoas (1,23% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal. No total, 10.552.244 doses foram aplicadas em todo o país.*Com informações do G1