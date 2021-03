O hospital superou ontem a marca das1.000 altas de pacientes com coronavírus em meio à pior fase da batalha contra a doença

publicado em 04/03/2021

O empresário Chino Bolotário é um dos 1.002 pacientes que passaram pelo hospital e fez questão de agradecer o tratamento (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Santa Casa de Votuporanga superou na quarta-feira (3) a marca das 1.000 altas de pacientes com Covid-19, em meio a um dos momentos mais críticos desde o início dos atendimentos na pandemia. Ao todo, 1.002 pessoas se recuperaram da doença após passarem por atendimento na instituição.De acordo com o informe de atendimentos do hospital, ontem mais três pacientes receberam alta, dentre eles Luciano Alberto de Freitas, de 48 anos, morador de Votuporanga. Outro que também deixou o hospital recentemente foi o empresário Chino Bolotário. Ele chegou a ter 70% de seu pulmão comprometido, mas conseguiu superar a doença.“Tenho de agradecer a Deus por estar vivo e segundo agradecer a toda a equipe médica liderada pelo Dr. Chaudes e a Dra. Regina e a todos os profissionais do hospital pelo atendimento que prestaram a mim. Obrigado Santa casa por esse atendimento, obrigado pela minha vida”, disse ele.Apesar da marca expressiva o momento não é de comemoração no hospital, mesmo diante das vidas salvas, mas sim de ainda mais cautela diante do aumento de casos e internações por coronavírus.“Nossa UTI está com 100% de ocupação e isso nos preocupa muito pois esse paciente vai ficar entorno de 20 dias nesse leito e se chegar pacientes graves hoje a gente não tem leito, esses pacientes vão ficar na emergência, intubados, aguardando vagas para esse serviço e todos os leitos da região também estão ocupados. Precisamos melhorar essa situação, a gente consegue vencer esse vírus, mas cada um precisa fazer a sua parte para diminuir o contágio”, disse a infectologista do hospital Dra. Regina Silvia Chaves de Lima.Além da taxa de 100% de ocupação da UTI, a Santa Casa de Votuporanga tem mais 26 pessoas internadas na ala reservada para pacientes com coronavírus, que tem 37 leitos. Todos eles já testaram positivo.