Doação foi feita pelo Rotary e AVCC de Jales em parceria com várias entidades, e a entrega do aparelho aconteceu no anfiteatro da unidade no dia 02 de dezembro

publicado em 07/12/2020

(Foto: Divulgação do evento)

Na quarta-feira, dia 02 de dezembro, o Instituto de Prevenção do Hospital de Amor Fernandópolis recebeu, durante entrega oficial, o aparelho Fotofinder Scanner, doado pelo Rotary Club Fernandópolis, em parceria com a AVCC de Jales (Associação de Voluntários no Combate ao Câncer), Rotary Club de Jales – Grandes Lagos, Comunidade dos Santos Reis - Família Cândido de Ouroeste, e outros clubes de Rotary nacionais e internacionais.O equipamento é uma das mais modernas tecnologias do mundo e a unidade de Fernandópolis é a primeira do estado a ter o equipamento. “Ficamos felizes por sermos contemplados e podermos oferecer mais este serviço. Atualmente, já fazemos mamografia, ultrassom e pequenas cirurgias de pele e, agora, vamos ampliar nossa demanda e beneficiar mais pessoas”, assegurou a enfermeira responsável, Tânia Lourenço.A dermatologista da unidade, Dra. Gabriela Máximo, explica que o equipamento tem a função de documentar a pele e as lesões individuais ao longo do tempo e identificar alterações patológicas o mais cedo possível. “O diagnóstico precoce de qualquer câncer possibilita um tratamento menos agressivo e um percentual maior de cura”.A aquisição do equipamento foi realizada por meio de Subsídio Global do Rotary e custou aproximadamente US$ 62 mil dólares. Segundo a coordenadora do projeto e voluntária da AVCC, Cidinha Iglesias, o pedido para compra do equipamento chegou até ela, através do ex-presidente do Rotary Club de Fernandópolis, Celso Martins, que deu início aos trâmites, incentivando as parcerias e fazendo os contatos com os demais clubes.O projeto teve a participação da Fundação Rotária, dos Distritos 4480 (São Paulo - Brasil) e 3461 (Taiwan); e diversos Rotary Clubs, de cidades como: Boca Raton Sunrise (EUA), Taichung (Taiwan), São José de Cúcuta (Colômbia), Jales (SP), Estrela D’Oeste (SP), Fernandópolis (SP), Iturama (MG), Ouroeste (SP), Santa Fé do Sul (SP), Cafelândia (SP), Pirajuí (SP), além dos parceiros AVCC de Jales e Comunidade Santos Reis de Ouroeste.A governadora do distrito 4480, Lourdinha Serpa Dalto, assim como o ex-governador (2018-2019), Luís César Rodrigues que, na ocasião, representava o então presidente da Fundação Rotária, o sr. José Luiz Sanches Vargas, enalteceram a iniciativa e a forma com que foi construído o projeto, bem como, a importância que teve a parceria entre as entidades.O presidente do Hospital de Amor, Henrique Prata, diante agenda lotada, deslocou-se de Barretos (SP) a Fernandópolis (SP) para agradecer pessoalmente a doação, falou da importância da união e representatividade que Rotary e a AVCC de Jales têm para o país. “Vocês demonstram o verdadeiro sentido da solidariedade. A parceria de vocês é exemplo para o Brasil e o mundo, pois não existe em nenhum outro lugar uma parceria como esta, capaz de conseguir tantos recursos, com o envolvimento de tantos parceiros de cidades e países em prol de uma causa. Uma causa de amor. Isso mostra que nós vivemos da providência de Deus”, finalizou, Prata.Respeitando o momento e evitando aglomeração por conta da pandemia da COVID-19, a cerimônia contou com um número reduzido de pessoas, tendo sido convidados apenas os principais representantes do Instituto de Prevenção do HA, do Rotary e dos demais parceiros.*Com infromações de Região Noroeste