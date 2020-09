Redução em um mês é superior a 22%; internações também caíram 17%

publicado em 08/09/2020

As quedas foram registradas no decorrer dessas quatro semanas em todas as regiões (Foto: Rovena Rosa/ Agência Brasil)

O Estado de São Paulo registra quatro semanas consecutivas com queda de mortes e internações provocados pelo novo coronavírus.Em todo esse período o número de novas mortes caiu 22%, de 252 para 196 na média diária. Entre as internações, a redução foi de 17%, de 1.714 para 1.418 novos pacientes hospitalizados diariamente.A tendência de descida nas médias diárias tem se mantido semanalmente. Entre 9 e 15 de agosto, a média era de 252 novas mortes; baixou para 230 entre os dias 16 a 22 do mesmo mês; depois para 222, de 23 a 29 de agosto; e, desde 30 de agosto até 5 de setembro, para 196, representando uma queda de 12% somente nesta última semana.Entre as internações, o número de pacientes internados nesses mesmos intervalos passou, respectivamente, de 1.714 para 1.605; depois para 1.498, chegando a 1.418 nesta última semana.“Este é mais um resultado que reflete o êxito das medidas de enfrentamento à Covid-19 no estado de São Paulo. Seguiremos focados em salvar vidas, prover assistência e reduzir os índices da doença cada vez mais”, disse o Secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn.As quedas foram registradas no decorrer dessas quatro semanas em todas as regiões.Na capital, quanto aos óbitos, foi de 37%, caindo de 72 para 46 vítimas fatais nesse intervalo. Entre internações, de 603 para 497, ou 17% no período todo. A redução nesta última semana foi de 19% em novas mortes e de 4% em internações.Na Região Metropolitana, foi de 31% em relação aos óbitos (de 119 para 83) e 20% quanto à média diária de pacientes internados (de 931 para 749). Já nesta última semana a queda foi de 25% em mortes e 2% em internações.No interior e na Baixada Santista, a média diária de novas mortes foi reduzida de 130 para 114 (12%), e de 782 para 670 entre internações (14%). Na semana epidemiológica que terminou neste sábado teve crescimento de 2% em novas mortes e redução de 9% em internações.