Caso foi registrado na manhã de sexta-feira (25), no bairro Jardim Rosele, em Araçatuba (SP); criança passa bem

publicado em 26/09/2020

Um policial militar ajudou pelo telefone a salvar um bebê recém-nascido engasgado com leite, após a vizinha da mãe ligar para o número de emergência pedindo ajuda.O caso foi registrado na manhã de sexta-feira (25), no bairro Jardim Rosele, em Araçatuba (SP), no interior de São Paulo. Um áudio mostra o momento em que a mulher aciona a corporação, desesperada (ouça abaixo).Ao atender a ligação, o policial militar faz perguntas e passa informações sobre os procedimentos corretos para realizar a reanimação do bebê.Policial militar ajuda a salvar bebê engasgado pelo telefone em Araçatuba; ouçaPolicial militar ajuda a salvar bebê engasgado pelo telefone em Araçatuba; ouça-Mulher: moço, o bebezinho está engasgado.-Policial: que cidade que é, senhora?-Mulher: Araçatuba! Ele é recém-nascido.-Policial: ele engasgou com o que, senhora?-Mulher: leite materno.-Policial: a senhora está com ele no colo? Coloca o peito dele em cima da palma da mão da senhora. Agora abaixa um pouco a cabeça dele. Vai dando tapinha, bem devagar, no meio das costas dele.-Mulher: sim, está fazendo.-Policial: continua. Está saindo alguma coisa? Olha na boca dele. Vai limpando a boca com um pano, senhora. Está chorando?-Mulher: está chorando.-Policial: faz o mesmo procedimento de novo. Como está o estado da criança? Ela está chorando?-Mulher: não!-Policial: vai dando tapinha, bem devagar, nas costas dela.-Mulher: eu acho que ela voltou. Agora ela chorou.-Policial: então ela está bem. O resgate está a caminho.-Mulher: obrigado, moço. Deus o abençoe.De acordo com a Polícia Militar, após a manobra a respiração e a coloração do recém-nascido começaram a voltar ao normal.Quando as viaturas dos bombeiros e da polícia chegaram à casa da família, o bebê já tinha retomado os sinais vitais, mas por precaução, ele foi encaminhado à Santa Casa de Araçatuba.*G1