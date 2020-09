Faixa etária com maior incidência da doença, no entanto, continua sendo a de jovens e adultos de até 39 anos de idade

publicado em 10/09/2020

Mais de 200 crianças votuporanguenses já foram contaminadas pelo coronavírus desde o início da pandemia (Foto: Pixabay/soumen82hazra)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA relação das crianças e coronavírus ainda está sendo estudada e conhecida aos poucos, assim como outros efeitos da Covid-19. Apesar de a doença ter atingido mais gravemente faixas etárias mais elevadas, especialistas têm alertado que não podem ser subestimados os impactos da doença no público infantil. Prova disto é que mais de 200 crianças de Votuporanga já foram infectadas e, até ontem, pelo menos uma delas, de apenas seis anos, precisou ficar internada na Santa Casa por complicações causadas pelo novo vírus.Conforme a última atualização oficial do Departamento de Vigilância em Saúde de Votuporanga (do dia 7 de setembro), 201 votuporanguenses de 0 a 14 anos já contraíram a Covid-19. Os números não mostram, porém, quantas delas já estão recuperadas e quantas ainda seguem em tratamento. Não houve nenhum óbito nessa faixa etária.De acordo com o pediatra da Santa Casa de Votuporanga, Antônio Seba Junior, a criança, quando é comprometida com a Covid-19, na grande maioria das vezes, tem evolução mais favorável comparada com os adultos. “Acredita-se que seja devido ao encontro anterior precoce com os tipos de Coronavírus benignos. Os sintomas são: tosse, nariz escorrendo, febre baixa, vômito e diarreia”, explicou.O Dr. Seba Junior ressaltou que, entretanto, alguns pequenos são do grupo de risco. “Não podemos esquecer que há um número grande de crianças com morbidades – outras doenças relacionadas – como paralisia cerebral, diabetes, tratamento oncológico, prematuras com patologias pulmonares e que requerem atenção”, complementou.O profissional enfatizou ainda que os menores devem ficar longe dos avós. “É fundamental manter as atividades de higiene destas crianças. Eles são transmissores para adultos e terceira idade. E em contato com este público, o quadro pode evoluir para mais grave”, disse.Ele orientou que deve-se evitar inalações com soro neste período. “Existem outros vírus que apresentam os mesmos sintomas, como da Influenza que pode desenvolver insuficiência respiratória aguda e grave. Tosse, falta de ar, febre alta são sinais de que os pais devem procurar assistência médica para os pequenos pacientes”, finalizou.Se por um lado o número de crianças infectadas cresce, antes mesmo da retomada das aulas, os jovens e adultos de 20 a 39 anos, continuam sendo os que mais têm se exposto ao coronavírus. Desde o início da pandemia, 1.481 nessa faixa etária já contraíram a doença. Não há detalhamento sobre quantos deles já estão curados.Enquanto jovens e adultos são a maioria dos infectados, os idosos, com 60 anos ou mais, continuam sendo os mais afetados. “Apenas” 700 deles foram infectados e 59 morreram, ou seja, 8,4% dos idosos que contraíram o coronavírus em Votuporanga acabaram não resistindo as complicações causadas pela doença.