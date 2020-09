Dra. Monize Andrea Cavassani Nunes, enumerou as principais recomendações, especialmente na amamentação

publicado em 15/09/2020

(Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Quando um bebê nasce, a alegria e emoção tomam conta da família. Todos se mobilizam para conhecer e ter contato com o novo integrante. Mas atenção: em tempos de pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), a conscientização deve ser ainda maior em relação aos cuidados pessoais.A pediatra do SanSaúde, Dra. Monize Andrea Cavassani Nunes, enumerou as principais recomendações. “Primordialmente, é preciso fazer restrições de visita com uso de máscara (cobrindo nariz e boca) e evitar lugares cheios, aglomerados ou fechados”, destacou.A médica orientou ainda não compartilhar objetos de uso pessoal do bebê e higienizar os utensílios que tiveram contato com o neném, se usar fórmula infantil, já que o vírus pode sobreviver horas ou até dias em plásticos (bico de mamadeira) e metais (latas de leite).Dra. Monize pediu atenção quanto à lavagem de mãos. “É uma medida fundamental para o cuidador e para o recém-nascido, que adora colocar a mão na boca. Preferencialmente, oriento usar água e sabão por 20 segundos, no mínimo, ou álcool gel 70%”, ressaltou.Os cuidados devem acontecer, inclusive, na amamentação. A orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que se mantenha o aleitamento materno usando máscara e com as mãos bem higienizadas com água e sabão ou álcool em gel 70%.A médica frisou que a amamentação pode ajudar na transmissão de anticorpos. “No caso da mãe não se sentir à vontade por medo ou insegurança, pode optar por tirar o leite e outra pessoa oferecer em um copinho ou colher dosadora. Mas os benefícios do aleitamento superam qualquer risco de contrair a infecção”, enfatizou.Quando isso acontecer, deve manter o recém-nascido junto à mãe em regime de alojamento conjunto. “O quarto deve ser privativo, com precaução de contato e gotículas, procurando manter distanciamento mínimo de 1 metro e, de preferencialmente, 2 metros entre o leite materno e o bebê”, explicou.A pediatria ressaltou que é fundamental o uso de máscara e higienização das mãos com água e sabão e/ou álcool gel antes e após os cuidados com o filho. “Durante a amamentação, deverá usar máscara cirúrgica e ter feito a lavagem das mãos. O equipamento de proteção individual deve ser trocado imediatamente após tosse ou a cada mamada”, disse.Na troca de fraldas, ela orientou a utilização de luvas pelo risco de eliminação de vírus nas fezes do recém-nascido.Muitas mães possuem dúvidas quanto ao risco de Coronavírus para os bebês. “Existe uma baixa incidência de casos de COVID-19, pois muitos são assintomáticos ou apresentam poucos sintomas e a infecção passa despercebida e não notificada”, disse.Neste momento de pandemia de Coronavírus, o ideal é manter a carteirinha em dia. “É recomendado agendar o horário de vacinas, serviços de drive thru ou solicitar o profissional capacitado que irá realizar a imunização em domicílio”, finalizou.