Semana teve aumento em todos os índices

publicado em 01/08/2020

Os casos de coronavírus voltaram a subir consideravelmente nesta semana na região noroeste do Estado de São Paulo. Na última semana os casos, óbitos e internações subiram, o que quase levou – além da ocupação de UTIs – a região pro vermelho.

Centro de região, São José do Rio Preto concentra a maior quantidade de casos. São 9.021 casos positivos. Outros 28.783 testes deram negativo. O município teve 240 óbitos e 6.277 pacientes curados da doença até esta sexta-feira, 17.

Fernandópolis confirmou nesta sexta, 31, mais 48 casos da doença, na comparação com quinta, e passou dos 1,2 mil infectados (1.229). Destes, 850 estão curados da doença. O último boletim ainda informa que são 2.851 testes negativos e 18 óbitos.

Votuporanga teve um salto nesta semana, chegando aos 1.606 casos positivos. São 3.365 testes negativos e 43 óbitos.

Santa Fé do Sul, que tomou medidas drásticas contra a doença, termina a semana com 430 casos positivos e 18 óbitos, e Jales com 605 testes e com oito mortes pela doença.

Estrela d'Oeste conteve o aumento de casos e tem, até essa sexta-feira 244 testes positivos, com 10 óbitos.

*O Extra.Net