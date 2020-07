Dados foram divulgados nesta quinta-feira (9) pela Secretaria Municipal da Saúde

publicado em 09/07/2020

(Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria da Saúde registrou nesta quinta-feira (9) mais 14 casos de Coronavírus (Covid-19) no Município. São eles:- Masculino (1 caso) de 10 a 14 anos;- Masculino (2 casos) e Feminino (1 caso) de 20 a 29 anos;- Feminino (2 casos) de 30 a 39 anos;- Feminino (2 casos) de 40 a 49 anos;- Masculino (4 casos) de 50 a 59 anos;- Masculino (2 casos) de 60 a 69 anos.Também nesta quinta (9), a Pasta registrou mais dois óbitos confirmados por Covid-19 no Município. Um deles é um idoso, de 64 anos, que tinha comorbidades e não estava hospitalizado. O início dos primeiros sintomas foi no dia 29 de junho.O segundo caso trata-se de uma mulher, de 82 anos, que apresentava comorbidades. Ela encontrava-se internada e teve os primeiros sintomas em 25 de junho.A Secretaria da Saúde continua aguardando o resultado do óbito suspeito por Covid-19 registrado na terça-feira (7).