A cidade apresenta 26 casos confirmados para a Covid-19

publicado em 13/05/2020

(Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou nesta quarta-feira (13) mais três casos positivos do novo coronavírus. De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado às 18h pela Secretaria Municipal da Saúde, os infectados são dois homens, um na faixa de idade entre 50 e 59 anos, e um segundo, de 80 a 89 anos. Ambos tinham comorbidades, ou seja, apresentavam outras doenças de base. Um deles encontra-se hospitalizado em outro Estado, e o segundo homem está internado na UTI, com o uso de ventilação não-invasiva. O terceiro caso é uma mulher de 40 a 49 anos, sem comorbidades, e segue hospitalizada em ala.Ainda conforme o boletim, a cidade apresenta 26 casos confirmados para a Covid-19, sendo 18 curados e sete em tratamento/monitoramento. Votuporanga registra seis casos notificados como suspeitos de coronavírus.Há 181 casos com resultado negativo e 183 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar acompanhadas pela equipe multidisciplinar da Secretaria de Saúde. Agora o município tem uma morte confirmada.De acordo com o Informe Diário Sobre Atendimentos de Covid-19 na Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, há três pacientes com coronavírus internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e um deles utiliza o respirador. Outra pessoa, também com o novo vírus, está em ala e seu estado de saúde é estável. As informações da Santa Casa são de pacientes de Votuporanga e região.