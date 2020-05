Uma mulher de 35 anos, que apresentava comorbidades, morreu com suspeita da doença

publicado em 28/05/2020

As informações são do Boletim da Secretaria de Saúde

Votuporanga registrou mais quatro casos positivos de coronavírus nas últimas 24 horas e chegou a 47 notificações da doença. As informações são do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado na noite desta quinta-feira (28) que também registrou uma morte suspeita pelo novo vírus.

De acordo com o informativo a morte suspeita foi de uma mulher de 35 anos que apresentava comorbidades e estava internada na UTI da Santa Casa de Votuporanga. A Secretaria aguarda o resultado do material coletado e enviado para análise do IAL (Instituto Adolfo Lutz) em Rio Preto.

Os novos casos positivos de coronavírus registrados nesta quinta foram:

- Feminino, de 29 anos, sem comorbidades (não apresenta outras doenças de base), e está em monitoramento e tratamento domiciliar;

- Feminino, de 31 anos, sem comorbidades, e está em monitoramento e tratamento domiciliar.

- Feminino, de 33 anos, com comorbidades (apresenta outras doenças de base), e está em monitoramento e tratamento domiciliar;