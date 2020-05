Dos 17 pacientes que testaram positivo na cidade, 12 já estão curados e cinco estão em tratamento domiciliar

publicado em 01/05/2020

Boletim Epidemiológico de hoje

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO número de pacientes considerados curados do coronavírus em Votuporanga subiu para 12 neste feriado de 1° de Maio. A informação é do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde.De acordo com o informativo, 17 pessoas contraíram o novo vírus até o momento na cidade. Destas, 12 já são consideradas curadas.Não há mais nenhum paciente de Votuporanga internado, de acordo com o Boletim. Todos os pacientes que ainda estão com a doença estão em monitoramento domiciliar.Ainda de acordo com o informe epidemiológico, outras sete pessoas estão com suspeita da Covid-19, mas nenhum deles está internado.