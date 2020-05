Agência Transfusional necessita de todos os tipos, principalmente de O positivo e negativo

publicado em 28/05/2020

A Santa Casa utiliza bolsas de sangue em vítimas de acidentes, pacientes de Hemodiálise, cirurgias e/ou com doenças hematológicas e câncer (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Frio, Coronavírus, isolamento social não são desculpas para deixar de doar sangue. Aliás, podem ser motivos para este ato solidário. A Santa Casa de Votuporanga faz um apelo aos moradores. O estoque da Agência Transfusional do Hospital está crítico, o que pode prejudicar o atendimento aos pacientes.O cenário da pandemia e o frio têm reduzido a procura de doadores e os estoques de todos os tipos sanguíneos - especialmente O positivo e O negativo – estão baixos.A Santa Casa utiliza bolsas de sangue em vítimas de acidentes, pacientes de Hemodiálise, cirurgias e/ou com doenças hematológicas e câncer. O consumo é muito grande, uma vez que são feitas, em média, 450 transfusões por mês.Por isso, a doação é tão importante. “Muitas pessoas, que fazem parte do grupo de doadores em potencial, estão evitando comparecer na Unidade de Coleta de Sangue, até mesmo por serem classificadas de grupo de risco. Reforçamos nosso apelo para que possamos abastecer nossa Agência, a fim de que o atendimento ao nosso paciente não seja prejudicado”, disse a hematologista e hemoterapeuta, Dra Ilmeida Helena Tonini de Oliveira.Dra. Ilmeida ressaltou que a Unidade de Coleta é um ambiente seguro. “Medidas de higienização foram intensificadas, além da disponibilização do álcool em gel em vários pontos e a utilização de máscaras por todas as pessoas que estejam no local”, complementou. Vale ressaltar que as doações devem ser constantes para que seja mantido o número de bolsas de sangue necessário para atender a demanda dos hospitais.Sem a necessidade de agendamento, as doações são realizadas às terças-feiras, das 15h às 18h, e às quintas-feiras, das 8h às 11h. Todo o primeiro sábado do mês, das 8h às 11h, é possível doar mediante agendamento. O interessado, portanto, deve comparecer diretamente no próprio local, anexo ao Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na rua Antônio Galera Lopes esquina com a Antônio Serafim de Queiroz, na Zona Norte. Mais informações pelo (17) 3423-2986.No ato da doação, deve apresentado um documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo território nacional.A Unidade de Coleta de Sangue da Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga compõe os serviços do Hemonúcleo de Ribeirão Preto através do Contrato de Gestão do Município com a Santa Casa.O ato é 100% voluntário e beneficia qualquer pessoa independente de parentesco.Pessoas entre 18 e 69 anos podem doar sangue. Além disso, é necessário pesar acima de 50 quilos e estar bem de saúde. Mulheres podem fazer até três doações ao ano e os homens, quatro.Caso esteja tomando algum tipo de medicação, é importante levar o nome do remédio e apresentá-lo na Unidade.