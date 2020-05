Desde abril, o Ministério da Saúde já habilitou 6.142 leitos de UTI exclusivos para pacientes graves ou gravíssimos da doença. Somente na última semana foram 2.352 habilitações

publicado em 21/05/2020

(Foto: Reprodução/Ministério da Saúde)

O Brasil confirmou ontem que 116.683 pessoas já se recuperaram do coronavírus em todo o país. Nas últimas 24h, 9.889 pessoas se recuperaram da doença. O número representa 40% do total de casos confirmados atualmente (291.579). Há ainda 156.037 pacientes em tratamento. As informações foram atualizadas até as 19h de ontem e repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde.Até o momento, o país registra 19.951 óbitos, sendo que 888 foram registrados nos sistemas de informação oficiais do Ministério da Saúde nas últimas 24h, apesar de a maioria ter acontecido em outros dias. Isso porque as notificações ocorrem apenas após a conclusão da investigação dos motivos das mortes. Desse total, 223 mortes ocorreram, de fato, nos últimos três dias e outras 3.483 estão em investigação.Desde abril, o Ministério da Saúde já habilitou 6.142 leitos de UTI exclusivos para pacientes graves ou gravíssimos da doença. Somente na última semana foram 2.352 habilitações. Cada leito recebe o dobro do valor por diária de internação. Ao todo, já foram investidos R$ 882,3 milhões, pagos em parcela única para todos os estados brasileiros.