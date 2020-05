O cantor Uelton Aguiar preparou uma live em prol à Santa Casa de Votuporanga

publicado em 12/05/2020

(Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Neste domingo (10/5), as mamães tiveram uma comemoração ainda mais especial. O cantor Uelton Aguiar preparou uma live em prol à Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 cidades da região.A apresentação foi transmitida pelo canal de YouTube do cantor. Foram mais de mil visualizações, de diferentes cidades e Estados, como a Bahia, origem do artista, além de dezenas de interações.Foram três horas de muita música, incluindo canções autorais. A arrecadação foi para o Hospital, que atende diariamente mais de duas mil pessoas. Os patrocinadores foram: Espeto Du Cheff, Connect Internet, Cervejaria Master, Restaurante Lopes, Clima Certo e JM Transportadora. “Fiquei muito feliz pela receptividade de todos. Foram várias demonstrações de carinho, incentivo. Só posso agradecer ao público. Quisemos colaborar com Hospital, em época de Coronavírus (Covid-19)”, afirmou.O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu os envolvidos. “Agradecemos todo empenho em nos ajudar. Uelton demonstrou seu talento e sua alma de artista, iniciando sua carreira pensando no próximo. Nosso muito obrigado”, concluiu.