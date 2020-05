A retomada sera autorizada apenas para municípios que apresentarem queda nos casos e leitos disponíveis no hospital

publicado em 27/05/2020

O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes

O governador de São Paulo anunciou no início da tarde desta quarta-feira (27) a retomada consciente das atividades econômicas no estado a partir do próximo dia 1º de junho. Segundo ele, algumas atividades econômicas serão liberadas gradativamente.

“Durante 15 dias vamos manter a quarentena com a liberação de algumas atividades econômicas de forma consciente. Ela será possível em cidades que tiverem redução evidente no número de casos e leitos disponíveis de hospital”, disse o governador logo na abertura de uma coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

Mais detalhes em instantes.