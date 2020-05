Colaboradora do Hospital percorreu a Instituição para presentear as colaboradoras, pacientes e acompanhantes em data tão especial

publicado em 11/05/2020

(Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Um Dia das Mães especial. Assim foi o domingo (10/5) na Santa Casa de Votuporanga. As nossas heroínas foram homenageadas com flores, simbolizando toda a beleza, encanto e amor dessas mulheres.A iniciativa partiu da segurança Sandra Regina Carretero de Mira. Em parceria com a Pastoral da Saúde, ela esteve no Hospital para entregar um mimo para colaboradoras, pacientes e acompanhantes. “Mãe é um ser belo, anjo que Deus deixou para cuidar de nós, nos amando, ensinando e educando. Queria deixar o dia ainda mais especial, de paz, luz, alegria e realizações principalmente para aquelas que estão na Instituição”, disse.Sandrinha recebeu as flores de tecido da Pastoral. “Prontamente, pensamos em homenagear as mamães da Santa Casa, muitas nesta época de Coronavírus (Covid-19), não estariam com seus filhos neste domingo. Foi a nossa forma de demonstrar todo carinho que merecem. Agradeço, mais uma vez, a parceria em nome da coordenadora diocesana, Juliana Costa”, complementou.A entrega do mimo em comemoração ao Dia das Mães causou reações diversas. Umas agradeceram com um sorriso; outras deixaram fluir a emoção e algumas lágrimas com a homenagem. Um sorriso, um abraço ou mesmo uma singela flor pode falar mais do que mil palavras ou um milhão de presentes.O provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, enfatizou a iniciativa. “Nosso muito obrigado a Sandrinha, que proporcionou essa atividade tão especial. Desejamos muita saúde para as mamães, principalmente nossas colaboradoras. As lembranças entregues representam o carinho com essas mulheres guerreiras, que além do comprometimento natural com a maternidade, se dedicam em salvar vidas diariamente”, finalizou.