Casos de coronavírus e número de mortes no Brasil em 26 de maio

As secretarias estaduais de Saúde confirmam no país 376.669 casos do novo coronavírus (Sars-CoV-2), com 23.522 mortes

publicado em 26/05/2020

O balanço do Ministério da Saúde, divulgado na segunda-feira (25) informa 23.473 mortos e 374.898 casos. O Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de casos confirmados da doença, atrás dos Estados Unidos.



*G1.com Os dados sobre o coronavírus no Brasil nesta terça-feira (26), segundo levantamento junto às secretarias estaduais de saúde. Foram registradas 23.522 mortes provocadas pela Covid-19 e 376.669 casos confirmados da doença em todo o país.O balanço do Ministério da Saúde, divulgado na segunda-feira (25) informa 23.473 mortos e 374.898 casos. O Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de casos confirmados da doença, atrás dos Estados Unidos.*G1.com

