Voluntários organizam mutirão em prol à Santa Casa de Votuporanga, arrecadando alimentos

publicado em 13/05/2020

(Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Todos unidos em prol à Santa Casa de Votuporanga. Riolândia promove Arrastão do Bem neste mês para o Hospital, referência para 53 cidades da região. A ação vai arrecadar alimentos não-perecíveis como macarrão, açúcar, arroz, feijão, óleo, leite e molho de tomate, além de papel higiênico.A iniciativa está sendo desenvolvida pelos voluntários Gilberto dos Santos Silva, Sheilla Guedes Mota, Mônica Guedes Mota e Nádia Eloísa Rodrigues da Silva. Alguns estabelecimentos comerciais são pontos de coleta.Quem quiser contribuir, pode levar os mantimentos nas seguintes lojas: Eletrozema; Supermercados Januária, Avenida, TH e Sertanejo; Lidernet e Centro de Detenção Provisória (CDP) de Riolândia.No dia 30, os moradores receberão visita especial da equipe. “Queremos contribuir com a Instituição que tanto ajuda a população de Riolândia. Sairemos com carro de som, para avisar da nossa ação. Contamos com apoio de todos para salvar vidas”, contou Gilberto.Ele pediu adesão dos moradores. “Estamos em uma corrente, pensando nos pacientes que estão internados no Hospital e que estão lutando por sua saúde”, complementou.O provedor da Santa Casa de Votuporanga, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu o movimento. “Nos faltam palavras para agradecer esses voluntários. Nossa demanda está ainda maior com os atendimentos do Coronavírus, especialmente de alimentação. Servimos, em média, 1.700 refeições a pacientes e acompanhantes. Todo auxílio será bem-vindo”, concluiu. Doações e informações no telefone: 17 98137-7946 - Sheilla.