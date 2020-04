Diversas organizações estão visando à assistência médica aos profissionais que estão trabalhando contra o vírus na linha de frente

publicado em 02/04/2020

Brasil EPI confeccionou e doou 50 protetores faciais para a Santa Casa de Votuporanga (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãoCom a atual situação do coronavírus por todo o planeta, é natural ver a humanidade agir em vários aspectos. Em Votuporanga, por exemplo, a Santa Casa recebe frequentemente doações de pessoas que se solidarizam com os profissionais, a instituição e com a população.É o caso da família Cappelletti que se uniu para o propósito de arrecadar as doações para ajudar a Santa Casa. A matriarca Rosely enxergou essa realidade como oportunidade de contribuir com a assistência hospitalar. Em contato com sua nora Mayra Cristiano Ferreira, que é fisioterapeuta da Instituição, Rosely teve a iniciativa de produzir EPIs (Equipamentos de Proteção Individual).“Ela me perguntou sobre a falta de EPIs que está no país. Eu confirmei que nosso estoque está baixo, devido à grande demanda, foi quando ela pensou em confeccionar protetores faciais”, contou Mayra.Foram muitas pesquisas, protótipos até encontrar o melhor item. “Minha sogra estudou artes, é excelente com qualquer trabalho manual e adora inventar. Entreguei alguns protetores para alguns setores – incluindo para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) - e os colaboradores adoraram. Ficaram excelentes”, afirmou a fisioterapeuta. No total, foram 50 doações feitas para o Hospital.Engana-se quem pensa que a solidariedade parou por aí. A filha de Rosely e cunhada de Mayra, Marcella, fez um tutorial sobre como fazer esses equipamentos e disponibilizou na internet. “A família espera incentivar muitas pessoas a ajudarem nossa Santa Casa, neste momento difícil para a saúde como um tudo”, comentou Mayra.Brasil EPIQuem também no meio de uma pandemia está arregaçando as mangas na ajuda para enfrentar a doença, é Marcelo Cuin e sua esposa Juliana, da empresa Brasil EPI.A família está produzindo protetores faciais diretamente de sua casa. Em isolamento social, Marcelo, Juliana e o filho encontraram uma atividade totalmente do bem para estes dias de confinamento: colaborar com a Santa Casa de Votuporanga.Com criatividade, informações e uma impressora 3D, juntos eles confeccionam os equipamentos que irão proteger médicos, enfermeiros e técnicos que estão na linha de frente do atendimento. “Temos uma loja de equipamentos de proteção individual há 10 anos. Nossa área era mais direcionada às indústrias, mas quando surgiu o vírus, pensamos em como abastecer a Instituição com este grande aumento da demanda”, explicou o proprietário da Brasil EPI.Em contato com seus amigos médicos, eles procuraram alternativas de produtos para a prevenção do Coronavírus. “Pesquisei como contribuir neste momento e optamos pelo protetor fácil. A haste é feita na impressora 3D e também com uma folha de acetato”, complementou.Na segunda-feira (30), 50 unidades foram entregues no Hospital. O diretor técnico da Santa Casa, Dr. Fabiano Leone, e o coordenador corporativo, AngeloJaburBimbato, receberam as doações. “Somos de Votuporanga e pensamos primeiramente em atender a nossa cidade. A Instituição é referência regional e quisemos valorizar estes profissionais, que estão à frente desta assistência. Mas também iremos contribuir com algumas cidades da região”, afirmou Marcelo.Para quem quer ajudarAos que desejam também fazer sua parte com doações para os médicos, enfermeiros e profissionais da Saúde de Votuporanga, duas munícipes juntamente a Dra. Juliana Meziara, estão fazendo um mutirão para a compra de macacões aos que estão nas trincheiras da linha de frente nesta batalha.A meta é fazer a compra de 2000 macacões para serem utilizados dentro de 15 dias, para os ambulatórios da cidade a Santa Casa, UPA, AME e Mini Hospital de Pozzobon.Até o momento do fechamento do jornal, a informação é que já foram arrecadados 532 macacões, com a ajuda de doações em dinheiro ou do próprio material que será utilizado para a confecção, o TNT.As doações podem ser feitas pessoalmente no endereço, rua Venezuela, 4790, San Remo ou aos que preferem depositar o dinheiro para que façam a compra, que posteriormente será enviado para a confecção. A conta é do titular: Santa Casa de Votuporanga, banco Santander, agência 3568, C/c: 13.000.687-1 e CNPJ: 72.957.814/0001-20.(Atualização)Segundo informação da organizadora do mutirão, a arrecadação começou há 1 semana e foi um sucesso, a população ajudou de forma intesiva e todo o material necessário foi arrecadado e dinheiro para confecção desses uniformes de proteção.De acordo com ela, o TNT e o dinheiro arrecadado foi o suficiente para fazer 2200 ( macacões e OPA), 2200 gorros e 2000 máscaras de SMS.A organizadora disse que ainda estão realizando a confeccionando e assim que tudo estiver pronto, o número exato será divulgado. Ela ainda agradece a todos que ajudaram, e que nada seria possível sema ajuda da população.