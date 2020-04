Os resultados chegaram na manhã desta sexta-feira às 7h16

publicado em 03/04/2020

Testes positivos foram confirmados hoje

A Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga confirmou mais dois casos positivos para Covid-19. Os resultados chegaram na manhã desta sexta-feira (3/4), às 7h16. No total, são três casos positivos para o novo Coronavírus de residentes no Município. O primeiro caso foi confirmado na última segunda-feira (30/3), às 19h13.

O Município ainda recebeu mais três casos negativos para o novo Coronavírus. Desta forma, até a manhã desta sexta-feira (3/4), Votuporanga tem três casos positivos da doença, 22 negativos, 19 descartados (amostras que não atenderam critérios clínicos epidemiológicos que justificassem a realização de exames), 61 casos suspeitos em investigação (destes, quatro estão em internação) e 322 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar (exames não coletados, conforme novo protocolo do Ministério da Saúde).

Segundo a Pasta, os resultados positivos tratam-se de um homem, na faixa etária de 40 a 49 anos, com comorbidade, que está na UTI; e um homem, na faixa etária de 30 a 39 anos, sem comorbidades, que estava internado e recebeu alta antes do resultado do exame e permanece em isolamento domiciliar.

Além dos casos residentes de Votuporanga, a Santa Casa de Votuporanga atende outros casos positivos e suspeitos para o novo Coronavírus de cidades vizinhas.