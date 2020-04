São duas mulheres, uma entre 20 e 29 anos, e a segunda, na faixa de idade de 50 a 59 anos. Ambas possuem comorbidades

publicado em 17/04/2020

Informações são do Boletim Epidemiológico

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou na tarde desta sexta-feira (17), por meio do Boletim Epidemiológico, a confirmação de mais dois casos positivos de coronavírus em Votuporanga.

De acordo com o documento, são duas mulheres, uma entre 20 e 29 anos, e a segunda, na faixa de idade de 50 a 59 anos. Ambas possuem comorbidades e estão no grupo de risco. Uma delas encontra-se em isolamento domiciliar e a outra internada na Santa Casa de Votuporanga, em ala.

Ainda de acordo com o Boletim, outras 23 pessoas estão com suspeita da doença na cidade, sendo que apenas um está internado. Outras 212 pessoas estão com sintomas não graves do novo vírus e estão em monitoramento domiciliar.