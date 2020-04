Inteligência artificial denominada Milla responde os questionamentos, com informações baseadas no Ministério da Saúde

publicado em 27/04/2020

(Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga acredita que o conhecimento salva e, principalmente, previne doenças. Como forma de esclarecer à população, o novo portal da Instituição conta com uma ferramenta de inteligência artificial para combater o Coronavírus (Covid-19).Na página do Hospital, no canto inferior do lado direito, há um novo ícone. Trata-se da Robô Milla, assistente virtual, que responde as principais dúvidas dos internautas sobre a nova doença com base em fontes oficiais.Ao clicar na imagem de Milla, é aberto um pop-up com chat para início do atendimento. Entre os tópicos: prevenção, diagnóstico, sintomas, transmissão, tratamento, exames, definição de casos, dúvidas frequentes e Coronavírus no Brasil.O gerente do Setor de Tecnologia da Informação, Daniel Martinez, explicou sobre a ferramenta. “É um projeto inovador, que fizemos questão de implantar neste momento em que as informações são tão voláteis e há muita fake news. A robô responde as dúvidas sobre a Covid-19 com informações baseadas no Ministério da Saúde e Governo do Estado São Paulo”, afirmou.Além do site da Santa Casa, existe o aplicativo Coronavírus SUS (https://www.gov.br/pt-br/apps/coronavirus-sus) esenvolvido pelo Ministério da Saúde. O conteúdo foi atualizado e agora pode interagir com o usuário por meio dos dispositivos móveis.A recente atualização permite que o Ministério possa enviar mensagens e alertas aos celulares e tablets, mesmo com app fechado ou não sendo utilizado naquele momento. A ferramenta permite que a Secretaria de Vigilância em Saúde disponibilize comunicados para usuários em geral ou segmentos públicos específicos.A avaliação de possível infecção também foi atualizada. Foram incluídos novos dados que qualificam o usuário dentro dos grupos de risco, conforme idade, sexo e comorbidades (associação de duas ou mais doenças). As recomendações para o usuário, de acordo com o resultado do que foi respondido, estão classificadas em: caso provável, não provável, grave e indicação de isolamento. Vale ressaltar que o teste é apenas um indicativo, precisando ser referendado por uma autoridade médica.Desenvolvido pelo Departamento de Informática do SUS (DataSus), o aplicativo Coronavírus SUS está disponível de forma gratuita desde de 28 de fevereiro e já foi baixado por mais de 3,5 milhões de usuários. O app reforça as ações do Governo Federal no combate à proliferação do novo coronavírus no país.