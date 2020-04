O objetivo é treinar novos profissionais para intensificar a coleta de amostras que são enviadas ao laboratório

publicado em 03/04/2020

O preparo é feito inicialmente pela parte teórica e em seguida pela parte prática (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Votuporanga por meio da Vigilância Epidemiológica vem realizando desde o início de março capacitações aos profissionais das Unidades de Saúde. A Vigilância Epidemiológica realiza o treinamento aos enfermeiros de cada Unidade que irão auxiliar suas equipes no trabalho de coleta. O preparo é feito inicialmente pela parte teórica e em seguida pela parte prática.A capacitação está sendo realizada em todas as Unidades e tem o objetivo de reforçar as informações sobre a doença para todos os profissionais da área da saúde e intensificar as estratégias do trabalho para reduzir a disseminação do vírus Covid-19 no mu nicípio.A Prefeitura de Votuporanga oferece um serviço de plantão de informações para a população pelo telefone gratuito 0800 -771- 8070 que conta com equipe multidisciplinar de saúde para esclarecimento de dúvidas sobre o novo vírus. Além disso, orientações e atendimentos também podem ser obtidos junto às Unidades de Saúde.