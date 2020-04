O médico está internado desde o dia 26 de março em São Paulo

publicado em 21/04/2020

O profissional da saúde foi o primeiro a testar positivo para o novo vírus na cidade

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

O médico Emílio Celso Barbieri, o primeiro a testar positivo para coronavírus em Votuporanga, ainda está internado em São Paulo. A informação foi repassada por um amigo próximo da família com exclusividade para o jornal A Cidade.

Dr. Emílio atuou por anos em unidades de saúde da cidade. Ao se aposentar, no entanto, ele se mudou para São Paulo, onde vivia mais próximo da família. Ele ainda mantinha, porém, uma empresa de medicina do trabalho em Votuporanga e vinha para cá a cada 15 dias, aproximadamente.

Foi numa dessas viagens para a cidade que o profissional da saúde, que tem 69 anos, apresentou os sintomas do novo vírus e procurou a Santa Casa de Votuporanga. Seu primeiro atendimento como suspeito foi dia 19 de março. No dia 25 ele acabou sendo internado por complicações da doença e no dia seguinte foi transferido para São Paulo, a seu pedido.