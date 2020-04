Secretaria da Saúde contratou mais 10 médicos para as ações de enfrentamento ao Covid-19, que atuam no monitoramento desses pacientes notificados como suspeitos

publicado em 14/04/2020

Além disso, a Secretaria da Saúde contratou mais 10 médicos para as ações de enfrentamento ao Covid-19 (Foto: Reprodução/Internet)

Desde a publicação do Decreto Municipal nº 12.151 que instituiu o Estado de Emergência em Saúde Pública em Votuporanga, assinado pelo Prefeito João Dado no dia 16 de março, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saúde foi reforçado. No artigo 6º do Decreto, ficou determinado que a Secretaria suspendesse o gozo de férias, licenças e afastamentos remunerados de servidores da Pasta e daqueles que estivessem atuando em outros órgãos municipais. A medida teve como exceção servidores que estão de licença por motivos de saúde ou compulsória nos termos da legislação vigente.Além disso, a Secretaria da Saúde contratou mais 10 médicos para as ações de enfrentamento ao Covid-19, que atuam no monitoramento desses pacientes notificados como suspeitos.Entre os meses de março e maio foram cancelados 101 requerimentos de férias, e outras 48 solicitações de abonadas e compensações pelo dia de trabalho nas eleições.No mesmo Decreto, no artigo 10, ficou determinada também a indicação, de pelo menos um servidor de cada Secretaria e Autarquia para participar da força tarefa na luta contra o Coronavírus, junto à Secretaria da Saúde. Quatro motoristas foram cedidos, sendo um deles pela Secretaria de Governo, por meio do Gabinete do Prefeito, e os demais pela Secretaria Municipal da Educação.A Secretaria de Direitos Humanos também disponibilizou 24 bolsistas do Votuporanga em Ação, e a Secretaria de Esportes e Lazer, dois servidores.Desde o início da atual gestão, a Prefeitura de Votuporanga vem realizando diversos concursos públicos e, diante da situação de pandemia do Coronavírus, nesta semana, a Prefeitura convocou novos servidores aprovados em concursos já realizados nos anos de 2016 e 2017.Na área da Saúde, foram convocados novos Agentes Comunitários de Saúde para os bairros Parque das Nações, Vila Paes, São Cosme, Paineiras e Palmeiras, e também um Técnico em Saúde I – Visitação Sanitária.Os profissionais devem se apresentar junto a Secretaria Municipal da Cidade, localizada na Rua São Paulo, nº 3741, Centro, para apresentação de documentos, manifestação quanto a aceitação da vaga oferecida e a realização de exame médico admissional no dia 13 de abril de 2020, às 8h, sendo que o não comparecimento corresponderá à desistência tácita.