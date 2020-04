Até ontem, três pessoas com teste positivo para a doença estavam internados, hoje seguem apenas os dois casos mais graves

publicado em 04/04/2020

A informação é do Boletim oficial da Santa Casa de Votuporanga

Um dos pacientes que estavam internados na Santa Casa de Votuporanga, com teste positivo para coronavírus, recebeu alta médica neste sábado, 4. A informação é do boletim divulgado todos dias, sempre na mesma hora, pela assessoria de comunicação do hospital. Outro que estava com suspeita também foi liberado pelo corpo clínico.

De acordo com o informativo de sexta-feira, 3, dois pacientes com coronavírus estavam internados, em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa e outro estava estável, em uma ala isolada. Um quarto, com suspeita da doença, também estava estável.