Depois de uma semana de alta, número de casos suspeitos voltou a cair

publicado em 25/04/2020

Dados são do último boletim epidemiológico

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO número de suspeitos de coronavírus em Votuporanga, que só vinha aumentando nos últimos dias, voltou a cair neste sábado (25), segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde.Sete dos 16 suspeitos registrados no Boletim Epidemiológico de sexta-feira (24) testaram negativo para Covid-19. Com isso a cidade está com apenas nove casos registrados como suspeitos da doença.O número de casos confirmados também se manteve estável. Depois de uma alta de 100% em uma semana (média de uma nova confirmação por dia) nenhum exame deu positivo neste sábado, mantendo assim os 14 casos já confirmados.Dos 14 pacientes que testaram positivo, oito já estão curados, de acordo com Secretaria de Saúde, dois estão internados, sendo que um deles está em estado grave na UTI, e os outros quatro estão em isolamento domiciliar.