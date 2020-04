'Sorriso cura tanto quanto a ciência', diz enfermeira voluntária

publicado em 30/04/2020

Doutores da Operação Conta Gotas em um hospital: a palhaça Merolhas pra ti é a da frente, de boina branca (Foto: Arquivo Pessoal)

Fora dos hospitais devido ao risco de contaminação pelo novo coronavírus, que já matou 2.247 pessoas em São Paulo até esta quarta-feira (29), organizações não-governamentais que levam diversão aos doentes passaram a divulgar vídeos nas redes sociais e em de grupos de mensagens com entretenimento e educação, para continuar atendendo pacientes e seus familiares mesmo durante a pandemia. O serviço foi apelidado de "Delivery Besteriológico".A organização "Doutores da Alegria" vai assinar uma parceria com diversos hospitais públicos e privados de São Paulo para que os vídeos também sejam exibidos nas redes internas de comunicação das entidades e disponibilizados aos médicos e pacientes em celulares ou em outros dispositivos eletrônicos, segundo afirmou ao G1 o diretor artístico da ONG, Ronaldo Aguiar.(Assista alguns vídeos da Doutores da Alegria disponibilizados aos pacientes, e que também estão na página da organização no Facebook)."O paciente está em um ócio maior e o profissional de saúde, em um momento deliciado, de estresse e ansiedade frenéticos. Buscamos levar um pouco de empatia neste momento, um pouco de alívio quando está todo mundo aprendendo ainda a lidar com a situação", diz Aguiar.Já a organização Operação Conta Gotas (veja a página da ONG no Facebook), que surgiu na década de 90 formando "Doutores Palhaços, especialistas em Sorrisologia", além de divulgar vídeos nas redes sociais também passou a fazer atendimentos individuais por chamadas de vídeo ou com troca de mensagens eletrônicas com quem precisa de apoio neste momento."Está tudo em nosso subconsciente, inclusive a cura. Para nós, é difícil ficar fora dos hospitais neste momento, mas necessário", diz a enfermeira e terapeuta voluntária Juliana Souza, de 40 anos, mais conhecida como a palhaço "Doutora Merolhas Pra ti" (é assim mesmo, "merolhas",escrito errado).*G1.com