Nova Unidade de Terapia Intensiva tem 10 leitos para casos de pacientes confirmados ou com suspeita do novo vírus

publicado em 01/04/2020

(Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga não mede esforços para vencer a Covid-19. Cada dia, uma nova batalha é vencida, com muito planejamento, dedicação, comprometimento e envolvimento de todos da Instituição em salvar vidas.A partir desta quarta-feira (1/4), o Hospital terá uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusiva para os atendimentos graves do novo vírus. O espaço possui 10 leitos disponíveis.A abertura da nova UTI faz parte do plano de enfrentamento da pandemia do COVID-19 e trata-se de mais uma etapa do combate ao novo vírus.Para o provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, a Unidade de Terapia Intensiva da COVID-19 é mais uma ação para preparar o Hospital para esta demanda. "Estamos com uma estrutura específica para o Coronavírus, com um pronto atendimento próprio, ala isolada e, agora, a nova UTI. Todo este protocolo é para separarmos esta assistência das demais, com menor risco de transmissão deste novo vírus”, afirmou.Novos profissionais foram contratados para reforçar a equipe no enfrentamento à doença. “Estamos capacitando nossas equipes, atualizando todo o conhecimento e adequando estruturas para vencermos essa guerra. Estamos todos unidos, alinhados, comprometidos com toda a saúde de Votuporanga e região”, complementou o provedor.Além da nova UTI, o Hospital anunciou outras medidas para tratar do Coronavírus, como alteração no fluxo de atendimento, suspensão de visitas, além de protocolos especiais para o manejo de pacientes suspeitos ou confirmados.O plano de contingenciamento prevê também o monitoramento e reavaliação de cenários. Um comitê foi formado para padronizar as ações e revisar processos e protocolos dos atendimentos voltados à COVID-19, envolvendo as equipes assistenciais, médicas e Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH).