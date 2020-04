Ferramenta possibilita destinação de valores sem burocracia, de forma simples e de qualquer lugar do mundo

publicado em 14/04/2020

(Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Imagina você acessar, de qualquer lugar do mundo, uma plataforma da Santa Casa de Votuporanga e salvar centenas de vidas! Neste isolamento social, que tal aproveitar este tempo para exercer sua solidariedade?A Instituição desenvolveu uma ferramenta dentro do novo site, chamada Cuidar. Nela, é possível fazer doação de valores sem burocracia de forma simples e segura. Toda arrecadação é utilizada a favor de milhares de pacientes do Serviço Único de Saúde (SUS)Neste momento emergencial de Coronavírus (COVID-19), a plataforma foi reformulada, voltada para o tratamento da doença. Cada auxílio é revertido em compras de materiais hospitalares e equipamentos.Os internautas podem escolher com o que contribuir: uma caixa de luvas descartáveis (R$30); cinco respiradores número 95 (R$50); 50 máscaras descartáveis (R$100); um termômetro de testa (R$230); medicações diárias (Hidroxicloroquina, azitromicina, entre outros – R$570); diária de paciente em ala (R$1.300); diária de paciente grave em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) – R$2.000 e diária de paciente com uso de respirador – R$2.500. Outras quantias entrar em contato com (17) 99779-9928 (Rosemir).Os valores são transferidos para a conta do Hospital. “O site utiliza criptografia para realizar as transações, além de não salvar nenhum tipo de informação do doador. Desenvolvemos essa plataforma para auxiliar na captação de recursos, de forma totalmente segura”, explicou o gerente do Setor de Tecnologia da Informação, Daniel Martinez.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, pediu apoio de toda a população. “A nossa Instituição precisa, mais do que nunca, de sua solidariedade! Precisamos arrecadar recursos para a compra de materiais hospitalares e equipamentos (respiradores mecânicos) para prevenção e tratamento da COVID-19”, disse.Luiz Fernando destacou que esta nova demanda requer investimentos. “Aumentamos nosso consumo por equipamentos de proteção individual (EPIS) e medicamentos. Além disso, contratamos mais profissionais da saúde e adequamos as estruturas para atender os pacientes de forma isolada. Para vencermos essa guerra, contamos com você! Seja um agente do bem e lute conosco em prol da saúde!”, finalizou.