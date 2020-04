Para se vacinar, os doentes crônicos devem apresentar prescrição médica que comprove a condição

publicado em 16/04/2020

Começa nesta quinta-feira (16) a segunda etapa da vacinação contra a gripe na região noroeste paulista. Nesta fase, estão incluídos os seguintes grupos prioritários: doentes crônicos, profissionais de forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, portuários e motoristas e cobradores de transporte coletivo.Para se vacinar, os doentes crônicos devem apresentar prescrição médica que comprove a condição, enquanto os demais devem apresentar um documento que comprove a função exercida.A segunda etapa da campanha segue até o dia 8 de maio. No dia 9, dia de mobilização nacional, começa a terceira e última etapa, quando serão incluídos os demais grupos prioritários: crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas – até 45 dias do pós-parto, professores de escolas públicas e privadas, pessoas com deficiência e adultos de 55 a 59 anos.*G1.com