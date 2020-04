Votuporanga está em Estado de Calamidade Pública

publicado em 11/04/2020

(Prefeitura de Votuporanga)

Segundo Boletim Epidemiológico divulgado na tarde deste sábado (11) pela Secretaria Municipal da Saúde, Votuporanga registra 43 casos notificados como suspeitos de coronavírus e cinco casos positivos.O boletim também aponta que 72 exames deram negativo para a doença e que há 19 casos descartados. No total, há 259 pessoas com sintomas não graves sendo monitoradas na cidade.Segundo o Informe Diário Sobre Atendimentos de Covid-19 na Santa Casa de Votuporanga, divulgado na tarde deste sábado, às 16h, há dois pacientes internados com coronavírus na UTI do hospital. Os dois têm estado de saúde grave, e um utiliza o respirador. Há também duas pessoas com suspeita de Covid-19. Uma está na UTI em está do grave e utilizando respirador e a outra está internada em ala e seu estado de saúde é estável.