publicado em 31/03/2020

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.br(Atualizada: 9h28)O prefeito de Votuporanga, João Dado (PSD), e a secretária municipal de Saúde, Márcia Reina, informaram, na manhã desta terça-feira, 31, sobre o primeiro caso positivo para coronavírus na cidade. O resultado do Instituto Adolfo Lutz, segundo eles, chegou para o município às 19h13 desta segunda-feira, 30.De acordo com o prefeito, trata-se de um homem, de 69 anos, que atua na área da saúde. Seu primeiro atendimento como suspeito foi dia 19 de março. No dia 25 ele acabou sendo internado por complicações da doença.Ele faz parte do grupo de risco por ser portador de comorbidades (obesidade e cardiopatia). No dia 26 ele foi transferido, a seu pedido, para um hospital em São Paulo, onde está sendo acompanhado.Desde a notificação a secretaria municipal de Saúde monitora as pessoas com quem ele manteve contato. Uma dessas pessoas já teve exame coletado e testou negativo para o vírus.