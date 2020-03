Atendimento ao público nas repartições públicas, exceto Unidades de Saúde, será das 10h às 13h

publicado em 19/03/2020

Prefeitura de Votuporanga libera servidores idosos e gestantes (A Cidade)

O prefeito de Votuporanga, João Dado, assinou novo Decreto, publicado no Diário Oficial Eletrônico desta quinta-feira (19), com medidas que visam evitar aglomerações em repartições públicas municipais. Desta forma, o atendimento ao público nas repartições, exceto nas Unidades de Saúde, durante o período de Emergência em Saúde Pública, ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 10h às 13h. A medida visa direcionar as pessoas para atendimentos digitais e telefônicos.O Decreto nº 12.158, de 19 de março de 2020, determina também que ficam dispensados por tempo indeterminado, os servidores municipais acima de 60 anos de idade e gestantes, além daqueles que tiverem o isolamento determinado pela Secretaria Municipal da Saúde, os quais deverão se manter em isolamento em suas residências, conforme orientação da Secretaria Municipal da Saúde, sob pena de aplicação de sanções disciplinares. Excetuam-se da dispensa os servidores da área de saúde. Importante ressaltar que os servidores de que trata o Decreto poderão ser convocados a retornarem ao trabalho em até 24 horas, a critério da Administração.O ponto eletrônico digital em todas as repartições públicas municipais também foi suspenso. Em substituição, os servidores deverão utilizar o crachá magnético.