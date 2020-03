De um lado dezenas de pessoas pedem para que a economia volte a fluir e do outro, outras dezenas preocupadas com a pandemia

publicado em 27/03/2020

Presidente do Sincomércio, João Herrera, disse que o poder público não deveria se meter no privado

Franclin Duarte

O posicionamento do presidente do Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista de Votuporanga), João Herrera Martins, sobre a necessidade de reabertura do comércio, dividiu opiniões. A entrevista concedida com exclusividade ao jornal A Cidade ganhou grande repercussão na internet.Herrera afirma que a população já está percebendo que, aqui no interior, a questão de combate ao coronavírus é muito mais política do que de fato técnica.“Essa gritaria toda tem outro lado. O Poder Público não deveria intervir no privado. Ele poderia sim exigir algumas medidas de segurança, higiene, mas não vir aqui e fechar tudo. Quem sabe o que deve ou não fazer na sua empresa é o empresário”, disse o sindicalista.Ainda de acordo com o presidente do Sincomércio, é preciso isolar o grupo de risco e permitir que a economia volte a fluir.“Brigamos para não fechar, mas em respeito à cidade e sua autoridade que é o prefeito, acatamos as medidas iniciais, mas não dá mais. Queria que o comércio voltasse amanhã, mas acredito que de segunda não passa”, concluiu.RepercussãoA repercussão foi imediata. Em poucos minutos a notícia, que foi publicada em nossas redes sociais, recebeu dezenas de compartilhamentos e comentários.“Tenho loja e as coisas estão muito difíceis. Está tendo demissões e não recebemos e nem vendemos. Precisamos reabrir as lojas urgente”, postou Sandra Mendonça. “Precisa-se voltar ao trabalho urgente, deixar os idosos e pessoas com comorbidades em casa, o restante, voltar a produzir, se continuar do jeito que está, logo estaremos passando fome”, ratificou Luciana Nogueira. “É isso aí, vamos fazer a roda da economia girar se não todos vão morrer de fome. E só um aviso para quem está achando ruim, não é obrigatório voltar trabalhar não viu, quem quiser continuar em casa fique à vontade, mas deixe quem quer trabalhar em paz”, concluiu Luiz Carlos Romera Junior.Por outro lado, há quem diga que é preciso manter a quarentena e classifica o posicionamento de Herrera como irresponsável.“Povo sem noção da gravidade da situação. O empregado volta para trabalhar e contamina todo mundo ao seu redor. #fique em casa”, postou Judith Paglioni. “Quanta irresponsabilidade desse senhor. Esse povo pensa mais em dinheiro do que na própria saúde das pessoas e dos familiares. Só não esqueçam que não teremos vagas para todos nos hospitais, muitos irão morrer em casa. Só lamento”, completou Camila Bucalon. “Estamos passando por uma provação terrível onde todos teremos perdas sejam elas financeiras ou até de perda de entes queridos. O importante é termos a consciência que as perdas matérias sempre poderão ser repostas, mas as vidas perdidas essas não voltarão mais. Até ontem tínhamos no país 77 mortos pelo coronavírus, são 77 famílias que estão chorando a perda de um pai, uma mãe, um filho é muito difícil, mas vai passar. Por isso temos que ficar firmes e em casa o quanto pudermos”, concluiu Raquel Rodrigues.