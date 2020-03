Dra. Regina Silvia Chaves de Lima orientou sobre as recomendações do Ministério da Saúde, quanto aos casos suspeitos

publicado em 26/03/2020

(Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Para esclarecer as dúvidas da população quanto ao Coronavírus, a Santa Casa de Votuporanga conversou com a médica infectologista Dra. Regina Silvia Chaves de Lima. Dra. Regina falou a respeito das notificações e das coletas de exames em casos suspeitos de COVID-19.A médica explicou que o Hospital segue as recomendações do Ministério da Saúde, que prevê as notificações e coletas de exames somente em casos graves. “Enviamos estas amostras para o laboratório de referência, que é o Instituto Adolfo Lutz. Elas são processadas e depois vem o retorno para a Secretaria Municipal de Saúde. Estamos aguardando os resultados”, disse.Fluxo de atendimentoDra. Regina enfatizou que a Santa Casa atende casos graves. “Quero reforçar para a população que pacientes com desconforto respiratório e/ou falta de ar devem ser encaminhados para a nossa Instituição. Os demais devem ficar confinados em casa respeitando o isolamento social”, frisou.Aplicativo CoronavírusComo parte da campanha de prevenção ao Coronavírus, o Ministério da Saúde lançou um aplicativo para iOS e Android com informações sobre a doença, instruções para a população e mapa das Unidades de Saúde.O aplicativo Coronavírus - SUS pode ser baixado gratuitamente para smartphones nas seguintes páginas da Play Store e App Store. O programa ocupa menos de 10 MB no sistema da Google e é compatível com dispositivos mais antigos, incluindo aparelhos rodando Android 4.4. Já nos iPhones é necessário ter um espaço livre de 33,8 MB e iOS 9.0 ou superior.Medidas de Prevenção- Lavar sempre as mãos com água e sabão e evite levar as mãos ao rosto;- Usar sempre álcool em gel 70%;- Não compartilhar utensílios de uso pessoal (toalhas, copos, talheres e travesseiros);- Caso você faça parte do público-alvo da vacina contra gripe, imunize-se todos os anos;- Mantenha hábitos saudáveis, alimente-se bem, coma verduras e frutas e beba bastante água.