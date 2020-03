Campanha de vacinação começa na segunda-feira (23) nos postos de saúde e dia 13 de abril nas farmácias; vacina não protege contra o novo coronavírus

publicado em 18/03/2020

Vacinação nas farmácia será gratuita e válida a partir do dia 13 de abril (Foto: Valdinei Malaguti/EPTV)

O Governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (18) que a vacina contra a gripe será oferecida gratuitamente em farmácias a partir do dia 13 de abril. A campanha de vacinação contra o influenza começa na próxima segunda-feira (23) nos postos de saúde.A vacina contra a gripe não protege contra o novo coronavírus, mas médicos destacam que é importante que a população esteja imunizada contra a gripe comum para facilitar o diagnóstico do novo vírus.“Nas farmácias, a vacinação será gratuita e válida a partir do dia 13 de abril e nos postos de saúde a partir do dia 23 de março”, disse o governador João Doria em coletiva.Até 1 mil farmácias ligadas à Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) participarão da campanha.“A decisão foi feita em conjunto pela Bifarma, secretaria da Saúde, Ministério da Saúde, e eu entendo que é muito importante porque vai desafogar os postos de todo o estado. O objetivo é vacinar, é extremamente importante vacinar contra o vírus Influenza, mas que essa vacinação não provoque filas”, disse o médico David Uip, coordenador do centro de contingência contra o coronavírus em São Paulo.*G1