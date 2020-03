O que era recomendação agora é determinação

publicado em 26/03/2020

Informação no decreto foi adiantada em entrevista à Rádio Cidade pelo prefeito João Dado

Franclin Duarte

O novo decreto publicado em edição extra do Diário Oficial do município desta quarta-feira, 25, traz medidas mais duras em relação as igrejas e templos religiosos de qualquer doutrina. O que era uma recomendação até agora, passa a ser uma determinação para que nenhum abra suas portas.

A medida, segundo o prefeito João Dado (PSD), se fez necessária diante da notícia de que algumas igrejas mantinham as atividades com aglomeração de pessoas, mesmo após reuniões de conscientização com diversos líderes religiosos.